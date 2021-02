Dove vedere Juventus-Bologna Primavera: streaming gratis e diretta tv?

Oggi pomeriggio alle ore 17 allo Juventus Training Center sul campo Ale&Ricky di Vinovo è in programma il match Juventus-Atalanta, valevole per la decima giornata del campionato Primavera. In classifica i bianconeri di Andrea Bonatti sono secondi insieme alla Spal con 17 punti, mentre i rossoblu di Luciano Zauri si trovano all’ottavo posto con l’Atalanta a 14 punti.

Sono undici i precedenti tra le due formazioni con bilancio che vede i piemontesi in netto vantaggio per 11-2 e due pareggi; l’ultimo incontro è stato giocato il 21 dicembre 2019 con vittoria bianconera per 3-2. Nell’ultimo turno disputato la Juventus ha pareggiato sul campo del Genoa per 2-2, invece il Bologna ha perso in casa contro la Dea per 2-1.

Dove vedere Juventus-Bologna Primavera in tv e streaming

Il match Juventus-Bologna, valevole per la decima giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 17), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).