Dove vedere Juventus-Fiorentina Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 17 presso il campo Ale&Ricky di Vinovo (Torino) si disputerà il match Juventus-Fiorentina valevole per la dodicesima giornata del campionato Primavera. In classifica i bianconeri di Andrea Bonatti si trovano al terzo posto con 19 punti insieme all’Inter, ultimo avversario dello scorso turno dove c’è stato il pareggio a reti bianche; i viola di Emiliano Bigica (oggi squalificato) invece sono dodicesimi con il Cagliari a 12 punti, ma con il morale alto grazie al successo per 1-0 sul campo del Torino (rete di Milani al 39′).

Complessivamente sono 28 i precedenti con i gigliati in vantaggio per 13-9 e sei pareggi; nell’ultimo confronto diretto giocato tra le due squadre è stato quello valevole per la semifinale di ritorno della scorsa edizione della Coppa Italia il 19 febbraio 2020, il risultato finale fu di 2-2 con la Fiorentina qualificata grazie all’1-1 casalingo e poi vincitrice della manifestazione grazie al successo nell’ultimo atto sul Verona per 1-0. Ricordiamo che curiosamente anche in questa stagione bianconeri e viola si sfideranno in Coppa Italia il prossimo 17 marzo in terra toscana, nella gara unica valevole questa volta per i quarti di finale.

A dirigere l’incontro sarà Mario Saia della sezione A.I.A. di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Licari di Marsala (Trapani) e Massimiliano Bonomo di Milano. Nel prossimo turno la Juventus sarà impegnato in trasferta contro la Spal (sabato 6, ore 11) mentre la Fiorentina ospiterà il Milan (sabato 6, ore 13).

Dove vedere Juventus-Fiorentina Primavera in tv e streaming

Il match Juventus-Fiorentina, valevole per la dodicesima giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 17), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).