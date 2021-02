Dove vedere Lazio-Spal Primavera: streaming gratis e diretta tv?

Oggi pomeriggio alle ore 15 al campo Mirko Fersini al Centro Sportivo di Formello si disputerà il match Lazio-Spal, valevole per la decima giornata del campionato Primavera; in classifica i biancocelesti di mister Leonardo Menichini sono penultimi con nove punti, mentre gli estensi del tecnico Giuseppe Scurto si trovano al quarto posto insieme alla Sampdoria a 17 punti.

L’unico precedente nella capitale si è giocato il 14 gennaio 2017 con la Lazio uscita vittoriosa per 1-0 grazie alle rete di Manolo Portanova al 75′; l’arbitro dell’incontro sarà Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Cosenza), coadiuvato dagli assistenti Andrea Micaroni di Chieti e Massimiliano Bonomo di Milano. Nel prossimo turno i romani affronteranno l’Atalanta in trasferta (domenica 21 ore 12.30), gli emiliani ospiteranno il Cagliari (lunedì 22 ore 11).

Dove vedere Lazio-Spal in tv e streaming

Il match Lazio-Spal, valevole per la decima giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 15), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com). Un’ultima modalità di vedere la partita sarà quella di aver in possesso l’abbonamento a Lazio Channel (canale 233 del decoder Sky),