Dove vedere Milan-Inter Primavera: streaming gratis e diretta tv?

Oggi pomeriggio alle ore 15 al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano si disputerà il derby Milan-Inter valevole per la decima giornata del campionato Primavera; in classifica le due squadre si trovano entrambe al quinto con 15 punti a -6 dalla capolista Roma. Nell’ultimo turno giocato domenica scorsa, i rossoneri di Federico Giunti hanno vinto nettamente contro l’Empoli per 4-0, mentre i nerazzurri di Armando Madonna hanno pareggiato 3-3 sul campo dell’Empoli.

Sono 27 i precedenti tra le due squadre con l’Inter in netto vantaggio per 16-5 e sei pareggi; l’ultima gara disputata il 6 aprile 2019 c’è stata la vittoria nerazzurra per 4-2. L’arbitro dell’incontro sarà Fabio Natilla della sezione A.I.A. di Molfetta (Bari), coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda e Gianluca D’Elia entrambi di Ozieri (Sassari).

Milan-Inter, le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Jungdal; Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar; Michelis, Di Gesù, Mionic; Tonin, Maldini, Roback.

INTER (4-3-1-2): Stankovic; Moretti, Kinkoue, Sottini, Vezzoni; Squizzato, Schizzato, Casadei; Mirarchi; Fonseca, Satriano

Dove vedere Milan-Inter Primavera in tv e streaming

Il match Milan-Inter, valevole per la decima giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 15), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com). Un’ultima modalità di vedere la partita sarà quella di aver in possesso l’abbonamento a Milan Channel (canale 230 del decoder Sky), o quello a Inter Channel (canale 232).