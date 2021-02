DOVE VEDERE SALERNITANA-VICENZA, STREAMING E DIRETTA TV

Alle ore 12 del 13 febbraio 2021 allo Stadio Arechi la Salernitana ospiterà il Vicenza. La gara è valida per la 23^ giornata si Serie B e verrà arbitrata da G. Campione.

La Salernitana non riesce a vincere dallo scorso 23 gennaio, le ultime 3 gare sono tutti pareggi, Reggina, Chievo e Pisa. I granata sono scivolati in quarta posizione con 37 punti. C’è bisogno di fare qualche punto in più se si vuole rimanere in corsa verso le prime delle classifica. Un bel ruolino della Salernitana fino ad oggi, su 22 gare hanno ottenuto 10 successi, 7 pareggi e 5 sconfitte. Ottima difesa della squadra allenata da Castori che ha subito 24 gol. Castori, che si affiderà sempre al 3-5-2, recupera in difesa Gyomber dalla squalifica che con Bogdan e Mantovani con il quale potrà ricomporre il terzetto difensivo. A centrocampo, Di Tacchio, Coulibaly e Capezzi, con Casasola e Jarozinsky esterni. In attacco, la coppia Tutino-Djuric.

Il Vicenza arriva dalla sconfitta contro il Monza della scorsa giornata. La squadra allenata da Di Carlo è posizionata giusto al centro della classifica, in dodicesima posizione con i suoi 25 punti. Tantissime le gare pareggiate in questo campionato, ben 10. Al momento l’obiettivo della società è di rimanere in Serie B e la squadra sembra tenersi lontana dalla zona retrocessione. Contro la Salernitana bisogna impegnarsi un bel po’ per fare punti, i padroni di casa saranno agguerriti per vincere. Di Carlo proporrà il 4-3-1-2 nel quale Perelli andrà a difendere i pali, Cappelletti, Pasini, Beruatto e Padella in difesa. A centrocampo, si vedranno Zont, Pontisso e Cinelli. In fase offensiva Vandeputte agirà dietro le punte Longo e Meggiorini.

Dove vedere Salernitana-Vicenza, streaming e diretta tv

La partita Salernitana-Vicenza verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Attiva adesso il tuo abbonamento). La gara si potrà seguire con l’App dedicata (scaricabile su tutti i dispositivi mobili) o attraverso le Smart Tv, ma anche compatibile con Playstation 4 e 5, Xbox e Amazon Fire Stick e Chromecast.