Dove vedere Sassuolo Inter Primavera 1, streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Sassuolo Inter Primavera 1, presentazione del match. Questa mattina, alle ore 10.30, presso lo stadio “Enzo Ricci”, il Sassuolo di Emiliano Bigica ospiterà l’Inter di Armando Madonna, il match é valido per il recupero della 6.a giornata del campionato di Primavera 1.

I neroverdi sono ottavi in classifica con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dal pareggio a reti bianche contro l’Ascoli. I neroverdi cercano un successo che manca da cinque partite di campionato. I nerazzurri, invece, sono quarti con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna per 1-0 nel big match contro la Roma. I ragazzi di Madonna cercano la seconda vittoria consecutiva in un match non semplice come questo contro il Sassuolo.

Sassuolo-Inter sarà diretta dal signor Giuseppe Collu di Cagliari, coaudiuvato dai signori Stefano Lenza di Firenze e Dario Garzelli di Livorno.

Dove vedere Sassuolo Inter Primavera 1, diretta TV e streaming

Il match Sassuolo Inter, valevole per il recupero della 6.a giornata del campionato di Primavera 1 (calcio d'inizio fissato alle ore 10.30), sarà visibile gratuitamente su Sportitalia e su SI Solo Calcio. Questo match sarà visibile anche attravverso la app di Sportitalia, scaricabile sia per Android che per Iphone, ed è compatibile anche con dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire. Il match sarà visibile in streaming anche sul sito di Sportitalia.