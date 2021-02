Dove vedere Taranto Fasano, streaming gratis Serie D e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Taranto Fasano, presentazione del match. Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, presso lo stadio “Erasmo Iacovone” il Taranto di mister Pasquale Laterza ospiterà il Fasano di mister Vito Costantini, il match é valido per il recupero della 10.a giornata del girone H del campionato di Serie D.

Gli ionici occupano la 6.a posizione con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta) e sono reduci dal pareggio a “reti bianche” dello stadio “Monterisi” contro l’Audace Cerignola. I brindisini, invece, sono penultimi con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 contro il Picerno.

Taranto-Fasano sarà diretta dal signor Flavio Fantozzi di Civitavecchia, coaudiuvato dai signori Leandro Claps di Potenza e Luca Chianese di Napoli.

Dove vedere Taranto Fasano, diretta TV e streaming

Dove vedere Taranto Fasano in TV e streaming. Il match Taranto Fasano, valido per il recupero della 10.a giornata del girone H del campionato di Serie D, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva per la regione Puglia e Basilicata sul canale 85 del digitale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming consultando il sito www.canale85.it e sarà visibile anche sulla pagina Facebook di “Canale 85”. Inoltre gli aggiornamenti Live verranno forniti sulle due pagine social delle due società.