Inter, missione Lautaro Martinez: un’arma in più per il derby

Inter, missione Lautaro Martinez. Nella squadra dei nerazzurri c’è un altro volto pronto a essere il nuovo protagonista del momento. L’argentino mette a segno 3 gol e 2 assist negli ultimi 5 match. Un rapporto fondamentale che rende più sereno il tecnico bianconero Antonio Conte in vista del derby, grazie anche all’ottima forma fisica della LuLa. I recenti numeri del Toro sono un motivo di speranza in più per il team, nella settimana che trasporta tutti verso il passo più importante: il derby.

Missione Lautaro: forma ad alti livelli

Forma fisica in crescita per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, per lui una rinascita anche a livello mentale. Sono trascorse diverse settimane giocate a un buon livello, con la tripletta a Crotone, gol e assist contro il Benevento, gol in Coppa Italia contro la Juventus, assist e gol contro la squadra di Inzaghi. Tre gol e due assist nelle ultime quattro partite. Per compiere il salto di qualità definitivo Lautaro deve puntare sulla forza sotto porta e trovare quella continuità che ancora non si è raggiunta a livello assoluto, occorre puntare sull’aumento dei gol data la situazione altalenante in campo. Un obiettivo per Lautaro, che si spera raggiungere proprio nel rush finale alla corsa allo scudetto.