Napoli, infortunio Petagna: distrazione del retto femorale, 10 giorni out

NAPOLI – infortunio Petagna, insorgono brutte notizie per Gennaro Gattuso. Andrea Petagna sarà costretto a saltare 2 gare, 1 in Europa League con il Granada e il match con l’Atalanta in campionato. Ecco le ultime su Petagna dal report ufficiale del club azzurro: “Petagna ha svolto un lavoro personalizzato in palestre e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccante hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri”.

Infortunio Petagna: quali sono i tempi di recupero?

Un altro stop in casa Napoli, siamo a un totale di 9 assenze per Rino Gattuso. A seguito dell’infortunio di Lozano e Ospina si ferma anche l’attaccante del Napoli, Andrea Matteo Petagna. Un guaio dopo l’altro per Gennaro Gattuso che dovrà affrontare importanti match privandosi dell’attaccante e altre figure importanti del team. Oltre a Petagna sono indisponibili Hirving Lozano e Dries Mertens, inoltre restano ancora fuori Ghoulam e Kolulibaly (positivi al covid) Manolas, centrocampo Demme e Haysaj in difesa.

Niente Granada per l’attaccante

Secondo il comunicato ufficiale del club azzurro, Andrea Petagna, sarà costretto a uno stop per almeno 2/3 partite. Niente Granada per l’attaccante che salterà anche Atalanta e l’Europa League. Si spera in un ritorno con il Benevento il 28 febbraio, altrimenti lo rivedremo il mese di marzo.