Nuovo logo Inter: depositata la domanda ufficiale e definitiva

Nuovo logo Inter, depositata la domanda ufficiale. Sono settimane oramai che se ne parla, attimi importanti per la società nerazzurra in attesa di risposte sul futuro del nuovo stemma. Secondo quanto raccolto su FootyHeadLines.com sarebbero state confermate le anticipazioni comunicate i giorni scorsi, sappiamo che non cambierà solo il logo ma sarà diverso anche il font. Il documento con le dichiarazioni reso oramai di dominio pubblico è quello ufficiale della società di viale della Liberazione. Sono smentite le voci riguardo la possibilità di inserire un nuovo nome, ‘Inter Milano’, alla società. L’amministratore delegato dichiara: “L’Inter non cambierà nome. Il club lavora da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici dell’Inter, che mira a riunire e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano”.

Nuovo logo Inter: cosa cambierà?

Il nuovo brand nerazzurro non cambierà la forma dello stemma, le lettere ‘I’ ed ‘M’ (Internazionale Milano) di colore bianco saranno al primo posto su uno sfondo blu e contorno nero. Lo stemma perde la ‘F’ e la ‘C’. Osservandolo a fondo ci accorgiamo quanto il logo sia strettamente legato al design attuale ma semplifica l’aspetto generale posizionando le 2 lettere al centro. Un collegamento tra uno sguardo al passato e uno al futuro per la squadra interista. Secondo quanto rivelato si osserva un cambio del font sulla scritta Inter, un ‘motivo’ che verrà utilizzato dalla società in ambito commerciale e sociale.