Probabili formazioni Benevento Roma: le scelte di Inzaghi e Fonseca

Domenica 21 febbraio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A tra Benevento Roma. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Probabili formazioni Benevento Roma: la presentazione del match

Il Benevento si avvicina alla sfida reduce da due pareggi nelle ultime due giornate di campionato. La squadra allenata da mister Filippo Inzaghi, infatti, ha pareggiato in casa per 1-1 contro la Sampdoria ed ha pareggiato anche in trasferta per 1-1 contro il Bologna. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I giallorossi hanno perso in casa contro la Juventus per 2-0 ed hanno vinto sempre in casa per 3-0 contro l’Udinese.

Probabili formazioni Benevento Roma: le scelte dei due allenatori

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. ALL.: F. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Mancini, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. ALL.: Fonseca.