Probabili formazioni Inter Genoa: le scelte di Conte e Ballardini

Domenica 28 febbraio, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A tra Inter Genoa. Le due compagini si sfideranno allo Stadio San Siro di Milano. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Probabili formazioni Inter Genoa

INTER (3-4-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, L. Martinez. A disposizione: Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Young, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Pinamonti. Allenatore: Conte. Indisponibili: Sensi. Squalificati: Hakimi. Diffidati: Barella, Brozovic, Bastoni, Lukaku.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. A disposizione: Marchetti, Zima, Goldaniga, Portanova, Onguene, Ghiglione, Melegoni, Behrami, Rovella, Pjaca, Destro, Pandev. Allenatore: Ballardini. Indisponibili: Biraschi, Lu. Pellegrini, Paleari, Zapata. Squalificati: -. Diffidati: Destro, Ghiglione, Masiello.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

ASSISTENTI: Del Giovane-Rossi.

IV: Abbattista.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Vivenzi.

Probabili formazioni Inter Genoa: la presentazione del match

L’Inter si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. La squadra allenata da Antonio Conte ha vinto contro la Lazio in casa per 3-1 ed ha vinto anche nel derby contro il Milan per 3-0. Il Genoa, invece, si avvicina alla sfida reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali. Il Grifone ha pareggiato, infatti, per 0-0 contro il Torino e per 2-2 contro il Verona.