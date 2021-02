Roma, addio Nike: New Balance diventa ufficiale

ROMA- giunge il momento dell’addio a Nike, la New Balance è ufficiale, l’azienda di Boston sarà il nuovo sponsor tecnico della squadra di Fonseca. Vestirà le maglie della Roma dalla stagione 2021-2022. Il club giallorosso annuncia sul proprio sito il nuovo sponsor: “L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova sponsorhip con New Balance, che vedrà il brand sportivo di fama internazionale diventare Club’s Official Kit Supplier a partire dal prossimo campionato“.

New Balance ufficiale: “Di giorno e sera, alza al cielo la bandiera”

Questa sarà la nuova mossa marketing del dipartimento creativo di New Balance. I tifosi della Roma sembrano gradire la nuova scelta di Fridkin. Guido Fienga CEO della Roma, esprime la sua propositività a riguardo: “Siamo estremamente felici di affidare loro i nostri colori nella realizzazione dei kit giallorossi e non vediamo l’ora di vedere gli atleti dell’AS Roma indossare le nuove divise”.

AS Roma: “uno stile senza eguali”

Kenny McCallum, General Manager di New Balance commenta l’evento: “Siamo felici di accogliere la AS Roma nella famiglia New Balance. Si tratta di qualcosa di più di un club di calcio. I giallorossi hanno uno stile senza eguali in questo sport, avendo dimostrato uno spiccato senso di responsabilità sociale e di comunità. Siamo immensamente orgogliosi di lavorare con il Club, al fine di portare il nostro approccio innovativo nel design dei kit e nello sviluppo del bellissimo mondo del calcio”.