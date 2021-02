Roma Milan streaming e diretta Tv: dove vedere il match di Serie A

Domenica 28 febbraio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A tra Roma Milan. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Roma Milan: la presentazione del match

Il Milan si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte in campionato. I rossoneri hanno perso in trasferta contro lo Spezia per 2-0 ed hanno perso anche nel derby contro l’Inter per 3-0. Tuttavia, la squadra allenata da Pioli ha superato la Stella Rossa nei sedicesimi di finale di Europa League, ottenendo la qualificazione al prossimo turno. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I giallorossi hanno vinto per 3-0 in casa contro l’Udinese ed hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Benevento. La squadra allenata da Fonseca ha superato il Braga nei sedicesimi di finale di Europa League. Roma Milan streaming e in diretta tv, dove vedere il match di Serie A?

Roma Milan streaming e diretta Tv

Roma Milan in programma domenica 28 febbraio, alle ore 20:45, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite). I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go.