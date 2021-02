Serie A, ecco la classifica di chi ha fatto più punti nel 2021

Punti 2021, è ora di scoprire insieme quali sono le squadre che stanno facendo meglio in campionato in questo nuovo anno. Il Milan al momento si trova a metà classifica. Un super Genoa. Nessuna è imbattuta. E occhio alle partite giocate: tutte le squadre sono a quota nove, tranne Juve e Crotone in campo lunedì sera. A quota dieci match ci sono Atalanta e Udinese, per via del recupero della decima giornata lo scorso 20 gennaio.

Punti 2021

20) CAGLIARI: 1 punto in nove partite – 1 pari e 8 sconfitte

19) PARMA: 2 punti in nove partite – 2 pari e 7 sconfitte

18) CROTONE: 3 punti in otto partite* (Juve-Crotone in programma lunedì 22 febbraio) – 1 vittoria e 7 sconfitte

17) BENEVENTO: 7 punti in nove partite – 1 vittoria, 4 pari e 4 sconfitte

16) SASSUOLO: 9 punti in nove partite – 2 vittorie, 3 pari e 4 sconfitte

14) UDINESE: 10 punti in dieci partite* (le nove giornate del 2021 più il recupero di Udinese-Atalanta) – 2 vittorie, 4 pari e 4 sconfitte

14) BOLOGNA: 10 punti in nove partite – 2 vittorie, 4 pari e 3 sconfitte

13) FIORENTINA: 11 punti in nove partite – 3 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte

12) TORINO: 12 punti in nove partite – 2 vittorie, 6 pari e 1 sconfitta

10) SPEZIA: 13 punti in nove partite – 4 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte

10) SAMPDORIA: 13 punti in nove partite – 4 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte

9) VERONA: 14 punti in nove partite – 4 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte

7) MILAN: 15 punti in nove partite – 5 vittorie e 4 sconfitte

7) NAPOLI: 15 punti in nove partite – 5 vittorie e 4 sconfitte

6) GENOA: 16 punti in nove partite – 4 vittorie, 4 pari e 1 sconfitta

5) ROMA: 17 punti in nove partite – 5 vittorie, 2 pari e 2 sconfitte

4) JUVENTUS: 18 punti in otto partite* (Juve-Crotone in programma lunedì 22 febbraio) – 6 vittorie e 2 sconfitte

3) INTER: 20 punti in nove partite – 6 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta

2) ATALANTA: 21 punti in dieci partite* (le nove giornate del 2021 più il recupero di Udinese-Atalanta) – 6 vittorie, 3 pari e 1 sconfitta

1) LAZIO: 22 punti in nove partite – 7 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta