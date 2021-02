Serie C, dove vedere Avellino-Foggia: streaming gratis e diretta tv Rai Sport?

Avellino-Foggia, big match in chiave playoff. I padroni di casa allenati da Braglia sono reduci da 10 punti nelle ultime quattro partite e occupano così il secondo posto in classifica con 44 punti a meno dodici lunghezze dalla capolista Ternana. Invece, i satanelli di Marchionni hanno perso nell’ultimo turno casalingo contro il Catanzaro e sono sesti a quota 36 punti. Il match Avellino-Foggia, valido per la venticinquesima giornata del girone C della Serie C 2020/21, si gioca mercoledì 17 febbraio alle ore 20.30 a porte chiuse nello stadio Partenio-Adriano Lombardi della città irpina. Nei ventitre precedenti fra le due formazioni in partite ufficiali, le statistiche sono dalla parte dei lupi, che guidano con dieci successi, otto le vittorie dei pugliesi e cinque pareggi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI AVELLINO-FOGGIA SERIE C

AVELLINO (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, De Francesco, Tito; Maniero, Santaniello.

FOGGIA (3-5-2): Jorio; Galeotafiore, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Salvi, Garofalo, Di Jenno; Di Curcio, Baldé.

DOVE VEDERE AVELLINO-FOGGIA, STREAMING GRATIS E DIRETTA TV IN CHIARO RAI SPORT?

Il big match Avellino-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida del Partenio sarà visibile anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD e in streaming gratuito su Rai Play.