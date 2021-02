Serie D, dove vedere ACR Messina-Città di Sant’Agata: streaming e diretta tv in chiaro?

ACR Messina-Città di Sant’Agata, i peloritani cercano l’allungo in classifica. Dopo il successo rotondo contro il Troina, la squadra di mister Novelli è stata frenata da due pareggi consecutivi contro Licata e Marina di Ragusa. Tuttavia, i padroni di casa occupano ancora il primo posto del proprio raggruppamento con 30 punti in sedici giornate. Il vantaggio sui rivali cittadini dell’FC Messina si è ridotto a due lunghezze con due gare in più disputate, mentre l’Acireale è a meno quattro sempre con due gare in meno. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta in casa contro il Licata e sono quindicesimi in classifica con quattordici punti. Il match ACR Messina- Città di Sant’Agata, valido per la diciassettesima giornata del girone I della Serie D 2020/21, si gioca domenica 14 febbraio alle ore 14.30 a porte chiuse nello stadio Franco Scoglio di Messina.

Dove vedere ACR Messina-Città di Sant’Agata Serie D Girone I, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match ACR Messina-Città di Sant’Agata non sarà visibile né in diretta televisiva in chiaro né in diretta streaming gratuita. Gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta streaming acquistandola sulla pagina facebook del club peloritano al prezzo di €5.49. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito o PayPal.