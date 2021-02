Trastevere-Sangiovannese 2-0: le reti di Sannipoli e Lorusso fanno volare i romani

Oggi pomeriggio al Trastevere Stadium, il Trastevere ha sconfitto la Sangiovannese 2-0 nel match valevole per la 19.a giornata del campionato di Serie D (girone E), confermando il suo ottimo momento di forma in questo inizio di 2021 (otto vittorie e due pareggi).

I romani di mister Sergio Pirozzi sono passati subito in vantaggio grazie ad una rete al 1′ con la rete di Sannipoli bravo an insaccare in porta dopo un batti e ribatti nell’area toscana; nei successivi minuti i toscani del tecnico Fabio Pallari hanno cercato una reazione ma il Trastevere si è difeso con ordine rendendosi molto pericoloso sempre con Lorusso sicuramente il migliore dei suoi: al 10′ sfiorava la marcatura con un tiro di poco fuori, poi al 27′ con una punizione diretta all’incrocio dei pali, dove in questo caso è strato bravo il portiere Cipriani, fino ad arrivare al 31′ quando con un bel tiro dai sedici metri indirizzava il pallone all’angolino alla sinistra dell’estremo difensore toscano, sbatteva sul palo ed entrava in porta per il meritato raddoppio che un minuto, poteva diventare 3-0, perchè sempre il numero 11 romano in contropiede andava vicinissimo alla doppietta personale.

Nella ripresa poco da segnalare con i padroni di casa bravi a difendere il doppio vantaggio senza troppe ansie con il portiere Casagrande che ha dovuto compiere solo due parate su altrettanti tiri da fuori, prima su Bencini al 60′ e poi su Ceccuzzi al 75′. Con questo successo il Trastevere mantiene in classifica il primo posto con 38 punti a +4 sulla Trestina seconda, mentre la Sangiovannese rimane a 22 punti all’undicesimo posto.

Trastevere-Sangiovannese 2-0, tabellino del match

TRASTEVERE: Casagrande, Cervoni, Sbardella (57′ Tancredi), Crescenzo (Conti 75′), Tarantino. Giordani, Fontani (Tajarol 75′), Sabelli, Roberti (Massimo 60′), Sannipoli (Milani 67′), Lorusso.

SANGIOVANNESE: Cipriani, Barellini (Lorenzoni 48′ p.t.), Migliorini, Lunghi, Videtta, Rosseti, Mencagli, Baldesi Vannini 90′), Falomi (Romanò 78′), Bencini, Fantoni (Ceccuzzi 48′ p.t.).

ARBITRO: Mauro Gangi di Enna

ASSISTENTI: Davide Nurchi Alghero e Pietro Ambrosino di Torre del Greco

MARCATORI: 1′ Sannipoli, 31′ Lorusso