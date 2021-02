Prandelli intervista pre-partita Udinese Fiorentina

Le parole di Prandelli ai microfoni di Acf Fiorentina

Le qualità dell’Udinese

<<L’Udinese è squadra compatta e rocciosa e ci metterà davvero in difficoltà dal punto di vista tecnico.

Il maggior pericolo è senza dubbio De Paul, giocatore capace di creare tanti pericoli e di grande qualità

tecnica. >>



Nel nome di Davide

Sono passati due anni dalla morte del caro Astori, quando si è spento nella trasferta di Udine.

Queste le parole di Prandelli: << la squadra ha molta sensibilità e apprezzamento per la sua

figura. Ogni giorno il ricordo di Davide è presente ed indelebile per la squadra. >>

Le condizioni dei Giocatori

<< Negli ultimi giorni Ribery si è aggregato al gruppo, e le sue condizioni fisiche sembrano positive,

ci saranno maggiori aggiornamenti nell’allenamento pomeridiano. Riguardo Kokorin, negli ultimi dieci

giorni e si sta integrando molto al gruppo, ma non è facile capire quanti minuti potrà giocare e rendere

al meglio. Bonaventura e Kouamè molto probabilmente non ci saranno nel match contro l’Udinese,

ma bisogna dire che stanno recuperando rapidamente la loro condizione fisica e muscolare e si spera

ritorneranno presto disponibili.>>

Una giovane Promessa

<< Ogni volta che mi vedono, i tifosi chiedono di lui. Sto parlando del giovane e talentuoso Montiel, che nella

partita di coppa Italia proprio contro l’Udinese si è messo in mostra. Sta lavorando per il suo miglioramento

e avrà grande importanza per la Fiorentina di domani, lo terrò in considerazione.>>