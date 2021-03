Bargiggia attacca Cristiano Ronaldo: “Nei momenti di difficoltà non c’è mai a differenza di Ibra”

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’eliminazione dalla Champions della Juventus ed in particolare della prestazione negativa di Cristiano Ronaldo, che poi ha risposto alle critiche con una tripletta rifilata al Cagliari nel match successivo di campionato. Giovedì scorso è toccato al Milan abbandonare una competizione europea (l’Europa League) per mano del Manchester United con Ibrahimovic che ci ha messo la faccia a differenza di CR7. A proposito di questa “differenza” tra i due il giornalista Paolo Bargiggia ha attaccato Cristiano Ronaldo con un lungo posto sulla sua pagina Facebook.

Bargiggia su Ronaldo, ecco la differenza con Ibra

Ecco le parole di Bargiggia su Faceboook: “Ibra o CR7? Ognuno sceglie l’idolo che gli pare. Ma quanta differenza c’è tra i due Frontman di Milan e Juventus? Ad ascoltare le parole di Zlatan dopo il ko con lo United nella notte di San Siro, tantissima e tutta in favore dello svedese; specie se paragonata alla modalità scelta da Ronaldo nel dopo match con il Porto. Uno, il milanista che ci mette la faccia e addirittura ti parla di scudetto. L’altro, che si inabissa, lascia parlare i compagni e ricompare quattro giorni dopo come un Avatar con un freddo post su Instagram. È anche vero che a questo Mondo non siamo tutti uguali e quindi le scelte che facciamo di fronte a certi momenti non sono tutte replicabili. Ma nello sport, specie quelli di squadra, quando tutti ti riconoscono qualità superiori e una certa leadership, ci sarebbero anche dei doveri. Quello di metterci per esempio la faccia nei momenti di difficoltà; Ibra lo ha fatto, Ronaldo no”.