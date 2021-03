Basket, Eurolega 31ª giornata: Milano perde male contro il Baskonia per 69-86. Risultati, classifica e prossimo turno

L’Armani torna a mani vuote dalla Spagna, dove i campioni iberici vincono per 86-69, condannando gli uomini di coach Messina alla terza sconfitta nelle ultime cinque giornate di Eurolega. Un pessimo terzo quarto dei meneghini consente a Polonara e compagni di allungare e staccare i rivali, i quali dopo i primi due tempi di sostanziale equilibrio, prendono in mano la situazione e portano i due punti a casa.

La vittoria degli spagnoli consente loro di restare attaccati all’ultimo treno per i playoff, dove si trovano in 8ª posizione ex-equo con Valencia e Zenit a quota 34 punti. Le scarpette rosse, invece, con il ko perdono la terza posizione, occupata ora dall’Efes Istanbul, e scendono alla quarta insieme al Bayern ed al Fenerbahce. I migliori realizzatori per i baschi sono stati: Il fortissimo Polonara con 17 pt., seguito da Dragic a 15 pt. e da Giedraitis che chiude a quota 14 pt. Per l’Olimpia solo Rodriguez supera i 10 punti arrivando a 12, mentre Brooks, Datome e Shields chiudono tutti e tre a 10 pt..

Nel prossimo doppio turno settimanale Ettore Messina ed i suoi cestisti affronteranno, in trasferta, prima la Stella Rossa di Belgrado e dopo il Panathinaikos, dove entrambe le formazioni non hanno più nulla da chiedere a questo torneo, in quanto arretratissime dalle posizioni di rilievo, e quindi l’Armani potrà recuperare il terreno perduto nell’ultimo periodo, anche se in Europa non esistono mai partite facili dall’esito scontato. All’andata sia lo Stella Rossa che gli ellenici espugnarono il campo dei milanesi.

Risultati 31ª giornata:

Giocate il 25-03-2021

Cska Mosca-Stella Rossa 87-72

Efes-Panathinaikos 85-65

Zalgiris-Maccabi 81-88

Villeurbanne-Real Madrid 71-74

Valencia-Bayern Monaco 83-76

Giocate il 26-03-2021

Khimki Mosca-Zenit S.P. 70-91

Baskonia-Armani Milano 86-69

(10-16, 23-16, 27-13, 26-24)

Olympiacos-Fenerbahce 71-76

Barcellona-Alba Berlino 80-67.

Classifica:

1) Barcellona 46 punti

2) Cska Mosca 40 pt.

3) Efes Istanbul 40 pt.

4) Armani Milano 38 pt.

5) Bayern Monaco 38 pt.

6) Fenerbahce 38 pt.

7) Real Madrid 36 pt.

8) Valencia 34 pt.

9) Zenit S.P. 34 pt.

10) Baskonia 34 pt.

11) Zalgiris K. 30 pt.

12) Olympiacos 28 pt.

13) Villeurbanne 24 pt.

14) Maccabi T.Aviv 24 pt.

15) Alba Berlino 22 pt.

16) Panathinaikos 20 pt.

17) Stella Rossa 16 pt.

18) Khimki Mosca 6 pt.

Prossimo turno: martedi 30-03-2021

Real Madrid-Anadolu Efes

Stella Rossa-Armani Olimpia Milano

Zalgiris Kaunas-Alba Berlino

Zenit S.Pietroburgo-Cska Mosca

Panathinaikos-Baskonia

Maccabi Tel Aviv-Barcellona

Bayern Monaco-Fenerbahce

Mercoledi 31-03:

Khimki Mosca-Lione Villeurbanne

Valencia-Olympiacos.