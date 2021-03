Calcio, Europei U21: il programma completo e le ultime dichiarazioni di Nicolato

Nell’ultimo atto di qualificazione alla fase finale dell’Europeo under 21, nel girone A spicca il big match tra Germania e Romania entrambe a 4 punti in classifica, seguito da Olanda-Ungheria, le quali hanno rispettivamente due e zero punti. Entrambe le gare si disputeranno in Ungheria e se per i magiari ormai è matematicamente impossibile il passaggio del turno, per le restanti compagini sarà un vero e proprio assedio.

Nel girone B dell’Italia, incredibile ma vero, sono ancora in corsa per il passaggio del turno tutte e 4 le squadre. Gli azzurrini, che sperano molto in Cutrone, in caso di vittoria contro la Slovenia (padrona di casa) accederebbero di diritto ai quarti di finale, mentre gli Sloveni devono sperare nei 3 punti per andare avanti; nell’altro incontro tra Spagna e Rep.Ceca, invece, ai primi basterebbe un pareggio, mentre per i cechi l’unico risultato utile (molto improbabile che accada) sarebbe la vittoria.

Nel girone C solo la Danimarca è sicura di finire tra le prime 2 del raggruppamento in quanto a punteggio pieno con 6 punti. I danesi affronteranno la Russia che in caso di vittoria o pareggio, sempre a patto che la Francia commetta un passo falso contro l’Islanda, passerebbe il turno. I transalpini dovranno piegare la resistenza dell’undici islandese fermo a 0 punti contro i 3 dei galletti. Anche queste gare si disputeranno in Ungheria.

Nel girone D, invece, lotta serrata per il secondo posto tra Croazia e Svizzera, mentre per il Portogallo, già qualificato, anche un eventuale passo falso contro gli elvetici non ne comprometterebbe la qualificazione alla fase ad 8. Per l’Inghilterra, fanalino di coda a 0 punti, praticamente non ci sono possibilità di spuntarla. I match si disputeranno sempre in Slovenia.

Programma di martedi 30-03-2021:

Girone A, tra parentesi i punti in classifica:

Germania (4)-Romania (4)

Olanda (2)-Ungheria (0) .

Girone B:

Italia (2)-Slovenia (1) ore 21:00 su Rai2

Spagna (4)-Rep.Ceca (2) .

Mercoledi 31-03-2021:

Girone C:

Islanda (0)-Francia (3)

Russia (3)-Danimarca (6).

Girone D:

Croazia (3)-Inghilterra (0)

Portogallo (6)-Svizzera (3).

Passeranno alla fase finale le prime 2 di ogni gruppo, ed in caso di parità prevarrnno gli esiti degli scontri diretti.

Dichiarazioni in breve del Ct. Nicolato:

“Siamo rimasti con 15 giocatori di movimento e non abbiamo tante alternative. Tante cose che ci sono capitate in queste 2 precedenti gare non ci sono piaciute e le troviamo alquanto gratuite. Ci siamo trovati in una situazionea cui non eravamo abituati e che non ha mai fatto parte del nostro modo di essere. Speriamo di cogliere lo stesso gli obiettivi nonostante la situazione complicata che si è venuta a creare”.

Probabiliformazioni:

Italia: Carnesecchi, Lovato, Gabbia, Marchizza, Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala, Cutrone, Raspadori.

Slovenia: Zekic, Zinic, Brekalo, Zaletel, Kolmanic, Petrovic, Cerin, Rogelj, Elsnik, Matko, Celar.