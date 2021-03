Cavani al Boca Juniors, il padre conferma: “Tornerà a giocare in Sud America”

CAVANI BOCA JUNIORS – L’esperienza di Edinson Cavani al Manchester United si concluderà dopo una sola stagione. Arrivato lo scorso ottobre a parametro zero, l’attaccante uruguaiano firmò un contratto di un anno con opzione per il secondo anno. Ma l’ex Napoli non sembra intenzionato ad esercitare quest’opzione. La sua volontà è quella di tornare in Sud America per stare più vicino alla famiglia. E la sua prima scelta sarebbe il Boca Juniors.

Cavani Boca Juniors, parla il padre: “Mio figlio non si sente a suo agio in Inghilterra”

A confermare questa indiscrezione di mercato ci ha pensato Luis Cavani, padre del Matador. Intervenuto ai microfoni di Tycsports nel corso della trasmissione Superfutbol, Luis Cavani ha rilasciato dichiarazioni molto importanti: “Mio figlio non si sente a suo agio in Inghilterra e vuole stare vicino alla famiglia. Sicuramente tornerà a giocare in Sud America, ma vorrei giocasse in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Gli piacerebbe giocare per il Boca Juniors, ha già avuto diversi colloqui con Riquelme. L’idea di mio figlio è quella di tornare in Sud America al termine della stagione, non ha intenzione di continuare con il Manchester United“.

Non solo il padre, anche il suo agente conferma la trattativa

Le dichiarazioni di Luis Cavani, seguono quelle di Walter Guglielmone, fratellastro-agente del Matador. Guglielmone ha infatti dichiarato al quotidiano argentino Olé che l’intenzione di Cavani è quella di andare al Boca Juniors a giugno. Sempre Olé ha fornito anche ulteriori aggiornamenti riguardo la trattativa. Infatti, sembra che Cavani abbia chiesto ai dirigenti del club argentino di garantirgli in tre anni la cifra che il Manchester United gli garantisce in un’unica stagione. Quindi ormai sembra essere questione di poche settimane e poi potrà arrivare anche l’ufficialità: dopo quattordici anni, Edinson Cavani è pronto a lasciare l’Europa e tornare in Sud America.