Centenario Gianni Agnelli: clamorosa gaffe di Lapo Elkann

Oggi 12 marzo non è una data come tutte le altre per la famiglia della Juventus e della Ferrari. Ricorre il centenario della nascita di Gianni Agnelli, l’imprenditore che ha rivoluzionato l’industria automobilistica in Italia ma che ha fatto anche la storia dello sport italiano con la Juve appunto e poi la rossa di Maranello. Tutti in queste ore lo stanno ricordando, non poteva mancare all’appello il nipote Lapo Elkann che però, come spesso capita, ha commesso un grave errore. La gaffe è diventata da subito virale in rete.

Lapo: “Gianni Agnelli come Superman” poi la gaffe

Oltre che sul web, nelle edizioni odierne dei vari quotidiani in edicola un po’ tutti hanno ricordato la figura dell’avvocato Agnelli a 100 anni dalla sua nascita, il 12 marzo del 1921. In particolare Tuttosport, peraltro giornale torinese vicino alle vicende della Juve, ha dedicato un’intervista e un ricordo particolare con Lapo Elkann, nipote di Gianni Agnelli.

Tra le varie definizioni, con tanto di titolo e occhiello, è stata messa in evidenza una dichiarazione di Lapo, sempre originale e sulle righe, “Nonno, un supereroe della Marvel, per me era Superman”. Un parallelo bizzarro, ma che ci potrebbe stare visto anche il personaggio eccentrico di Lapo. Peccato però che quasi subito in molti, affezionati lettori dei fumetti comics sui supereroi, hanno notato un errore imperdonabile. Superman non è un personaggio Marvel bensì della rivale DC Comics.

Scivolone di Lapo, il web non perdona

Lo stesso Lapo sotto il suo post in cui preannunciava l’intervista su Tuttosport riportando proprio quella frase, evidentemente avvisato della gaffe, ha chiesto scusa: “Mi fanno notare che Superman è della DC Comics. Scusate“.

Potrebbe sembrare un errore da niente ma non per gli appassionati, e soprattutto per il popolo dei social che non perdona nulla. Subito sono scattate le battute verso Lapo: “Un grande giocatore della Juventus, Lukaku” scherza qualcuno, “Non ne bricca una, Superman è un prodotto DC!“, “Passo su tutto…ma da appassionato di fumetti non tollero Superman affiancato alla Marvel!” (Fonte Virgilio Sport).