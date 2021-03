Classifica CIES: Ronaldo tra i migliori; assente Ibra, Lukaku lontano dalla top 10

Il CIES, l’Osservatore Internazionale di Calcio, ha appena pubblicato la classifiche dei migliori giocatori. La classifica valuta i migliori giocatori d’Europa insieme e nei singoli campionati. I giocatori vengono scelti in base ai minuti utilizzati sul campo di gioco. Quella appena pubblicata è del periodo che va dal 1° gennaio ad oggi.

Classifica CIES, in Serie A Inter e Atalanta dominano

La classifica CIES appena aggiornata vede Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, tra i migliori giocatori della Serie A. Il portoghese ha ottenuto ottimi piazzamenti nelle classifiche nonostante la sua squadra stia vivendo un periodo non semplice. La stella della Juve è anche al quinto posto della classifica dei migliori giocatori dei 5 campionato europei. Ciò che sorprende della classifica della Serie A è l’assenza di Romelu Lukaku dai primi 20 giocatori. Il belga è soltanto al 23esimo posto. L’Inter però si consola con la presenza di Skriniar e Brozovic. Altra sorpresa è l’elevato numero di giocatori dell’Atalanta nella Top10. Al primo posto c’è Muriel, ma anche Romero, Gosens, Freuler… Una classifica nerazzurra. Sarà fiero l’allenatore Gasperini. I primi tre giocatori in classifica sono: Muriel dell’Atalanta; Skriniar dell’Inter e Cristiano Romero dell’Atalanta. Assente Zlatan Ibrahimovic per mancanza di minuti giocati necessari nel primo trimestre del 2021, per il Milan l’unico rappresentante è Davide Calabria. Cristiano Ronaldo è al 10° posto.

Nella classifica dei migliori giocatori in Europa il primato è andato a Leo Messi, seguito da Lewandowski e sul podio, in terza posizione, ci finisce un ex giocatore del Napoli, attualmente in forza al Chelsea, Jorginho.

Classifica CIES, Top 10 Serie A

1. Luis Muriel (Atalanta) 87.1

2. Milan Skriniar (Inter) 86.7

3. Cristiano Romero (Atalanta) 86.3

4. Arthur Melo (Juventus) 86.0

5. Marcelo Brozovic (Inter) 85.8

6. Robin Gosens (Atalanta) 85.5

7. Josip Ilicic (Atalanta) 85.2

8. Remo Freuler (Atalanta) 85.1

9. Stefan De Vrij (Atalanta) 85.0

10. Cristiano Ronaldo (Juventus) 84.7