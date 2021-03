Coppa del Re, dove vedere Barcellona-Siviglia: streaming e diretta tv in chiaro?

Il match Barcellona-Siviglia, valido come semifinale di ritorno della Coppa del Re 2020/21, si gioca mercoledì 3 marzo alle ore 21 a porte chiuse nello stadio Camp Nou di Barcellona. Si riparte dal 2-0 inflitto dagli ospiti nella partita di andata con le reti di Koundè e del grande ex Rakitic. Alla squadra di Koeman servirà una vera e proprio impresa nel ribaltare il risultato anche se nella sfida di campionato dello scorso sabato i blaugrana hanno espugnato il Sanchez Piziuan con le reti di Messi e Dembelè. Chi passa il turno affronterà in finale la vincente tra Levante e Athletic Bilbao.



Le probabili formazioni di Barcellona-Siviglia Coppa del Re

Per ribaltare il risultato dell’andata, il tecnico dei blaugrana Koeman sembra intenzionato a riproporre la difesa a tre con Mingueza in ballottaggio con il recuperato Araujo per un posto nel terzetto. A centrocampo Dest e Alba sulle fasce con De Jong e Busquets in mezzo. In avanti tridente pesante con Dembelè favorito su Puig per affiancare Messi e Griezmann. Formazione tipo, invece, per Lopetegui che potrebbe recuperare Ocampos con il solo Acuna in infermeria. Torna En-Nesyri davanti, in mezzo al campo Fernando confermato con Rakitic.

BARCELLONA (3-4-2-1): Ter Stegen; Mingueza, Piquè, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets; Alba; Dembelè; Messi, Griezmann. Allenatore: Koeman.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Koundè, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Fernando; Suso, Rakitic, El Haddadi; En Nesyri. Allenatore: Lopetegui



Dove vedere Barcellona-Siviglia Coppa del Re, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Barcellona-Siviglia non verrà trasmesso in diretta tv nè in diretta streaming da nessuna emittente italiana. In Spagna DAZN e Mediaset hanno l’esclusiva per i diritti della Coppa del Re sino al 2022. Tuttavia si consiglia di seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre.