Coppa del Re, dove vedere Levante Athletic Bilbao, streaming e diretta TV in chiaro?

Questa sera, alle ore 21, presso el “Estadio Ciudad de Valencia” si disputerà Levante-Athletic Bilbao, semifinale di ritorno della Coppa del Re tra valenciani e baschi. Prima di scoprire dove vedere Levante Athletic Bilbao in diretta tv e streaming, analizziamo il cammino delle due squadre in questa competizione.

Il Levante ha eliminato ai 64.esimi di finale il Murcia (0-5); ai 32.esimi il Portugalete (1-2); ai 16.esimi il Fuenlabrada (1-2); agli ottavi il Valladolid (2-4) e ai quarti il Villareal (1-0). Il Bilbao, invece, ha iniziato il proprio percorso dai 16.esimi eliminando l’Ibiza (1-2); agli ottavi l’Alcoyano (1-2) e ai quarti il Betis (1-2). Si ripartirà dall’ 1-1 della gara d’andata. La finale di Coppa del Re si disputerà sabato 17 aprile allo stadio “La Cartuja” di Siviglia dove ad attendere la vincente di questo match ci sarà il Barcellona che ieri ha superato per 3-0 il Siviglia dopo i tempi supplementari.

Levante-Athletic Bilbao sarà diretta dal signor Carlos del Cerro.

Levante Athletic Bilbao, diretta TV e streaming

Il match Levante Athletic Bilbao, valevole per il ritorno della semifinale di Coppa del Re, non verrà trasmesso in diretta TV almeno per quanto concerne l’Italia da nessuna emittente italiana. In Spagna DAZN e Mediaset hanno l’esclusiva per i diritti della Coppa del Re sino al 2022. Tuttavia potete seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre.