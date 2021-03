Demiral è positivo al Covid. Salta il derby e il recupero contro il Napoli

Merih Demiral è positivo al Covid. Il difensore juventino era ad Istanbul convocato dalla Nazionale turca impegnata nelle qualificazioni dei mondiali. La sua assenza in campo è dovuta all’esito del tampone risultato positivo. Demiral è in isolamento in una camera d’albergo che ospita la Nazionale turca e rientrerà a Torino con un volo speciale. Il giocatore salterà quindi il derby e il recupero contro il Napoli.

Demiral positivo da più di una settimana

Convocato dalla Nazionale ma mai sceso in campo, si pensava che la sua assenza fosse dovuta al suo infortunio e invece la ragione è che Demiral è positivo al Coronavirus. Il difensore ha il Covid da una settimana, probabilmente l’esito del tampone positivo è arrivato mercoledì, costringendo Demiral a non giocare giovedì scorso la partita di qualificazione contro l’Olanda. Il giocatore sta bene ha solo qualche lieve sintomo. Forse domani con un volo sanitario tornerà a Torino per trascorrere la quarantena in una camera del J-Hotel.

Niente Derby e niente partita con il Napoli

Dopo la sosta delle Nazionali il campionato della Juventus riparte con due partite importanti: prima c’è in derby contro il Torino, poi c’è il recupero contro il Napoli. Demiral era fermo da per una lesione al retto femorale della gamba destra, un infortunio non grave e quindi disponibile per il match contro il Torino. Il Covid, però, allunga i tempi di recupero. Il difensore non solo sarà assente nel derby di sabato, ma non ci sarà nemmeno mercoledì quando la Juventus dovrà affrontare il Napoli per recuperare la partita della terza giornata non giocata a causa del covid.