DIRETTA LIVE Gelbison ACR Messina: cronaca e risultato in tempo reale

1′- TEMPO

Live Gelbison ACR Messina: le probabili formazioni

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; Mautone, Bruno, Bonfini; Dayawa, Graziani, Uliano, Maiorano, De Foglio; Coulibaly, Sparacello. All.: Ferazzoli.

ACR MESSINA (4-3-2-1): Caruso; Cascione, Lomasto, Sabatino, Giofrè; Cretella, Aliperta, Vacca; Addessi, Arcidiacono; Foggia. All.: Novelli.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa;

ASSISTENTI: Salvatori di Tivoli; Cecchi di Roma1

Live Gelbison ACR Messina: data e ora della partita

Domenica 28 marzo, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Gelbison ACR Messina. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Live Gelbison ACR Messina: la presentazione del match

Si sfidano allo Stadio Giovanni Mora la prima e la seconda in classifica del girone I di Serie D. La Gelbison si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I campani hanno pareggiato per 0-0 contro il Sant’Agata ed hanno vinto per 1-0 contro il Roccella. L’ACR Messina è reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I siciliani hanno vinto per 1-0 contro l’Acireale ed hanno vinto sempre per 1-0 il derby contro l’FC Messina.