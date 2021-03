DIRETTA LIVE Italia Irlanda del Nord: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Italia Irlanda del Nord

Live Italia Irlanda del Nord: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

A DISP.: Sirigu, Cragno, Di Lorenzo, Acerbi, G. Mancini, Spinazzola, Lo. Pellegrini, Pessina, Sensi, Belotti, Bernardeschi, Chiesa.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2) la probabile formazione: Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty. All. Baraclough

ARBITRO: Palabiyik (Turchia).

GUARDALINEE: Ersoy e Olguncan (Turchia).

IV UOMO: Özkahya (Turchia).

Live Italia Irlanda del Nord: la presentazione del match

Giovedì 25 Marzo, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la fase a gironi del gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Italia e Irlanda del Nord. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Tardini di Parma. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

L’Italia si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime uscite in Nations League. La Nazionale guidata da Roberto Mancini, infatti, ha vinto contro Polonia e Bosnia, in entrambe le occasioni per 2-0. L’Irlanda del Nord, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due partite di Nations League. Gli irlandesi hanno perso 2-1 contro l’Austria ed hanno pareggiato contro la Romania per 1-1.