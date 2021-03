Diretta Live Juve Stabia Bari: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Juve Stabia Bari)

1′ – TEMPO

Diretta Live Juve Stabia Bari: le probabili formazioni

JUVE STABIA (3-5-2): Russo; Esposito, Troest, Elizalde; Garattoni, Berardocco, Scaccabarozzi, Vallocchia, Rizzo; Borrelli, Marotta. All: Padalino

BARI (4-2-3-1): Frattali, Celiento, Minelli, Sabbione, Perrotta; De Risio, Lollo; D’Ursi, Antenucci, Marras, Cianci. All.: Carrera.

Juve Stabia Bari, incontro in programma al “Menti” mercoledì 3 marzo, è stata affidata al signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, coadiuvato per l’occasione dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato. Quarto uomo il signor Andrea Ancora della sezione di Roma 1.

Diretta Live Juve Stabia Bari: la presentazione del match

Mercoledì 3 Marzo, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia Bari. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

La Juve Stabia si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I gialloblè hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Teramo ed hanno vinto per 1-0 in trasferta contro il Bisceglie. Il Bari, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I pugliesi hanno pareggiato in trasferta contro il Catania per 1-1 ed hanno vinto in casa nel derby contro il Foggia per 1-0.