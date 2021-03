DIRETTA LIVE Juve Stabia Turris: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la Diretta Live Juve Stabia Turris

1′ – TEMPO

Live Juve Stabia Turris: le probabili formazioni

Juve Stabia (3-4-1-2): Farroni; Mulè, Elizalde, Esposito; Garattoni, Scaccabarozzi, Vallocchia, Rizzo; Fantacci; Borrelli, Marotta. All: Pasquale Padalino.

Indisponibili: Cernigoi, Fioravanti, Lia, Mastalli, Russo, Troest.

Squalificati: Berardocco.

Turris (3-4-3): Abagnale; Ferretti, Di Nunzio, Loreto; Da Dalt, Romano, Tascone, D’Ignazio; Giannone, Boiciuc, Alma. All: Bruno Caneo.

Indisponibili: Franco, Esempio, Carannate

Squalificati: Lorenzini

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia

Assistente: Francesco Cortese di Palermo

Assistente: Lorenzo Poma di Trapani

Quarto ufficiale: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

Live Juve Stabia Turris: la presentazione del match

La Juve Stabia si avvicina al derby reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. Le Vespe, infatti, hanno perso al Romeo Menti contro il Bari per 2-0 ed hanno vinto in trasferta al Renzo Barbera per 4-2 contro il Palermo. Gli stabiesi sono settimi in classifica a quota quaranta punti. La Turris, invece, si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I corallini, infatti, hanno perso in trasferta contro il Potenza per 2-1 ed hanno perso anche in casa per 3-1 contro il Foggia. La Turris è quattordicesima in classifica a quota trentuno punti.