Juventus Benevento 0-1: Gaich stende i bianconeri allo Stadium

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Benevento supera la Juventus all’Allianz Stadium. Decisivo il gol di Gaich nel corso del secondo tempo. Prima vittoria nella storia dei campani contro i bianconeri.

89′ – Parata di Montipò su Ronaldo, sulla respinta si avventa Danilo: palla alta sulla traversa

80′ – Ancora Ronaldo pericoloso in rovesciata dall’interno dell’area di rigore: palla fuori

79′ – Montipò si oppone a Ronaldo deviando in angolo, niente da fare per la Juventus

68′ – Vantaggio Benevento con Gaich, abile l’attaccante a superare Danilo e a battere Szczesny sul primo palo

66′ – Montipò salva sulla deviazione ravvicinata di Barba, autogol evitato per il Benevento

65′ – Destro al volo di Ronaldo dalla distanza, palla di poco a lato

57′ – Juve pericolosa con Kulusevki, il sinistro del classe 200 si spegne sul fondo alla destra di Montipò

52′ – Punizione di Ronaldo dal limite dell’area, barriera piena del portoghese

49′ – Sinistro di Chiesa da posizione defilata, palla alta sulla traversa

2′ – TEMPO

43′ – Montipò in uscita per anticipare Chiesa esce fuori area col pallone tra le mani. Punizione per la Juve dalla destra, senza cartellini

38′ – Gran palla di Kulusevski per Ronaldo che insacca davanti a Montipò, ma era in fuorigioco. Annullato

30′ – Ronaldo combina con Morata sulla trequarti e cade dopo un contrasto. Gioco però interrotto per la posizione di fuorigioco di Kulusevski.

24′ – Occasione Benevento:Viola da calcio piazzato pesca Tuia che di testa svetta ma manda alto

20′ – Azione di Ronaldo sulla destra, palla in area per Morata che arriva a Danilo a colpo sicuro, ma il tiro è respinto da Tuia

14′ – Lapadula porta palla sulla trequarti e libera il mancino. Pallone che termina molto lontano dallo specchio della porta

6′ – Benevento propositivo: Lapadula tiene in apprensione la difesa della Juventus

3′ – Occasione Juve, Ronaldo calcia sul secondo palo, palla di un soffio fuori

1′ – TEMPO

Live Juventus Benevento: le formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Morata.

All: Andrea Pirlo.

Squalificati: Cuadrado.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Demiral, Dybala, Ramsey.

Benevento (3-5-2): Montipò; Caldirola, Tuia, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Foulon; Gaich, Lapadula.

All: Filippo Inzaghi

Squalificati: Glik, Schiattarella.

Diffidati: Foulon.

Indisponibili: Letizia, Depaoli, Iago Falque.

Arbitro: ABISSO

Assistenti: GIALLATINI – LO CICERO

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

Live Juventus Benevento: la presentazione del match

Domenica 21 marzo, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus Benevento. Le due compagini si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La Juventus si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in campionato. I bianconeri hanno vinto contro la Lazio in casa per 3-1 ed hanno vinto con il medesimo risultato anche in trasferta contro il Cagliari. Il Benevento, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I campani hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro lo Spezia e hanno perso per 4-1 in casa contro la Fiorentina.