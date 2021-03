Diretta Live Juventus Pink Bari: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juventus Pink Bari

1′ – TEMPO

Live Juventus Pink Bari: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani, Hyyrynen, Cernoia, Rosucci, Staskova, Boattin, Pedersen, Hurtig, Caruso, Salvai (C), Sembrant. All. Guarino.

PINK BARI (3-5-2): Myllyoja; Novellino, Lea, Capitanelli; Marrone, Silvioni, Weston, Piro, Matouskova: Sule, Helmvall. All. Mitola.

Per il match l’arbitro designato è Michele Di Cairano di Ariano Irpino. Il primo assistente sarà Giovanni Dell’Orco di Policoro, mentre il secondo Federico Votta di Moliterno.

Live Juventus Pink Bari: data e ora della partita

Domenica 28 marzo, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la diciassettesima giornata del campionato femminile di Serie A tra Juventus Pink Bari. Le due compagini si sfideranno allo Juventus Training Center di Vinovo. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Live Juventus Pink Bari: la presentazione del match

La Juventus si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. Le bianconere, infatti, hanno perso contro la Roma in trasferta per 2-1 ed hanno vinto in casa contro la Fiorentina per 2-1. Il Pink Bari, ultimo in classifica, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. Le pugliesi hanno perso contro Empoli e Verona, rispettivamente per 3-1 e 2-0.