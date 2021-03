Paganese Juve Stabia 1-3: le Vespe calano il tris nel derby, decisivo Caldore

Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio. La Juve Stabia si impone al Marcello Torre contro la Paganese per 3-1. Sesta vittoria di fila in trasferta per le Vespe e quarta vittoria consecutiva in campionato. Gli azzurrostellati non riescono a strappare punti salvezza alla Juve Stabia.

88′ – Iannoni ci prova con il destro da buona posizione, para Baiocco

84′ – Conclusione di Guarracino per le Vespe, tiro mal calibrato e palla altissima

74′ – Squillace ci prova di testa, blocca a terra Farroni. La Paganese prova ad accorciare le distanze

71′ – Ci prova Vallocchia dalla lunga distanza: tiro fuori misura del numero 21

62′ – Zanini ci prova da calcio piazzato: palla a lato di poco

50′ – Tris della Juve Stabia: ancora Caldore di testa! Sull’angolo di Vallocchia il difensore insacca ancora di testa

46′ – Juve Stabia in vantaggio: angolo calciato da Vallocchia, svetta Caldore di testa che supera Baiocco

2′ – TEMPO

33′ – Occasione Juve Stabia: diagonale di Scaccabarozzi con il destro, palla a lato di un soffio

28′ – Pareggio della Paganese: Farroni si oppone a Squillace, ma sulla respinta si avventa Diop che mette in rete a porta sguarnita

25′ – Ci prova Diop per la Paganese, para Farroni

20′ – Juve Stabia ancora pericolosa con Marotta, il tiro del numero dieci viene deviato da Schiavino in corner

16′ – Vespe in vantaggio: lancio perfetto di Berardocco e destro secco dell’attaccante all’angolino, Juve Stabia in vantaggio

14′ – Cross di Zanini e colpo di testa di Diop, palla fuori alla destra di Farroni

11′ – Marotta ci prova dal limite dell’area: palla alta sulla traversa

7′ – Occasione per la Paganese, il destro di Zanini si spegne di poco a lato

1′ – TEMPO

Live Paganese Juve Stabia: le formazioni ufficiali

Juve Stabia (3-4-3): Farroni, Caldore, Mulè, Elizalde; Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Rizzo; Fantacci, Marotta, Orlando. A disp.: Lazzari, Oliva, Garattoni, Bovo, Guarracino, Iannoni, Ripa. All.: Padalino.

Indisponibili: Borrelli, Cernigoi, Esposito, Fioravanti, Lia, Mastalli, Russo, Suciu e Troest.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano; Carotenuto, Onescu, Volpicelli, Zanini, Squillace; Diop, Raffini. A disp.: Bovenzi, Fasan Cernuto, Cigagna, Curci, Mattia, Perazzolo, Bramati, Gaeta, Antezza, Bonavolontà, Guadagni. All.: Di Napoli.

Indisponibili: Campani, Criscuolo, Di Palma, Esposito, Scarpa, Mendicino.

Per la gara Paganese-Juve Stabia in programma Domenica 21 Marzo alle ore 20:30, è stato designato il Signor Daniele De Tommaso della sezione di Rimini. Gli assistenti saranno Francesco Ciancaglini della sezione di Vasto e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2.

Live Paganese Juve Stabia: la presentazione del match

Domenica 21 marzo, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Paganese Juve Stabia. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Marcello Torre di Pagani. Il derby si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La Paganese si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. Gli azzurrostellati hanno perso contro il Palermo per 1-0 ed hanno vinto contro il Bisceglie per 1-0. La Juve Stabia si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. Le Vespe hanno vinto contro la Turris per 4-1 ed hanno vinto contro la Viterbese per 1-0.