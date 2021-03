Diretta Live Real Madrid Atalanta: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Real Madrid Atalanta

1′ – TEMPO

Live Real Madrid Atalanta: le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Asensio, Benzema, Rodrygo. ALL.: Zidane.

A DISP.: Lunin, Altube, Militao, Nacho, Marcelo, Isco, Vinicius, Hugo Duro.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Zapata, Muriel. ALL.: Gasperini.

A DISP.: Gollini, Rossi, Palomino, Caldara, Ghislandi, Ruggeri, Miranchuk, Malinovskyi, Ilicic, Lammers.

ARBITRO: Makkelie (Olanda).

ASSISTENTI: Steegstra-Diks (Olanda).

IV UOMO: Lindhout (Olanda).

VAR: Blom (Olanda).

ASS. VAR: Kamphuis (Olanda).

Live Real Madrid Atalanta: la presentazione del match

Martedì 16 marzo, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid Atalanta. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Alfredo Di Stefano di Madrid. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus. La sfida d’andata è stata vinta dai Blancos che si sono imposti per 1-0 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Il Real Madrid si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di Liga. La squadra di Zidane ha pareggiato nel derby contro l’Atletico Madrid per 1-1 ed ha vinto contro l’Elche per 2-1. L’Atalanta, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali in Serie A. La Dea ha perso contro l’Inter per 1-0 ed ha vinto per 3-1 in casa contro lo Spezia. Segui qui la diretta live di Real Madrid Atalanta.