DIRETTA LIVE Taranto Molfetta: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Taranto Molfetta

1′ – TEMPO

Live Taranto Molfetta: le probabili formazioni

TARANTO (4-2-3-1): Ciezkowski; Shehu, Rizzo, Silvestri, Ferrara; Matute, Marsili; Guaita, Tissone, Santarpia; Diaz. All.: Laterza.

MOLFETTA (3-4-1-2): Rollo; Pinto, Di Bari, Diallo; Cianciaruso, Fucci, Refetraniaina, Varriale; Strambelli; Acosta, Triggiani. All.: Bartoli.

A dirigere il recupero di campionato del girone H serie D è stata chiamata la seguente terna:

AE: Giuseppe Mucera (Palermo)

AA1: Mario Chichi (Palermo)

AA2: Tommaso Tagliafierro (Caserta)

Live Taranto Molfetta: la presentazione del match

Mercoledì 24 marzo, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per il recupero della tredicesima giornata del campionato di Serie D girone H tra Taranto Molfetta. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Iacovone di Taranto. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Il Taranto si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I pugliesi, infatti, hanno vinto in trasferta contro il Portici per 4-1 ed hanno pareggiato in casa per 0-0 contro il Casarano. I rossoblu sono primi in classifica nel girone H di Serie D a quota 39 punti. Il Molfetta, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittore consecutive nelle ultime due uscite stagionali. La squadra di Bartoli ha vinto contro il Sorrento in casa per 2-1 ed ha vinto anche contro il Portici, sempre in casa, per 3-0.