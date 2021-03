Diretta Live Viterbese Juve Stabia: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Viterbese Juve Stabia

1′ – TEMPO

Live Viterbese Juve Stabia: le probabili formazioni

Juve Stabia (3-4-1-2): Lazzari; Mulè, Elizalde, Esposito; Garattoni, Berardocco, Vallocchia, Rizzo; Fantacci; Borrelli, Marotta. All: Pasquale Padalino.

Indisponibili: Cernigoi, Fioravanti, Gianfagna, Lia, Mastalli, Orlando, Russo, Troest.

Viterbese (4-3-1-2): Daga; Baschirotto, Markic, Camilleri, Urso; Salandria, Bensaja, Adopo; Bezziccheri; Palermo, Rossi. All: Roberto Taurino.

Indisponibili: Tounkara, Simonelli, Tassi, Murilo.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Assistenti: Luca Feraboli di Brescia e Milos Tomasello Andulajevic di Messina.

Quarto ufficiale: Dario Madonia di Palermo.

Precedenti: nella stagione 2018-2019 è finita 4-0 al Menti e 0-4 al Rocchi. In quella in corso, sempre a Castellammare di Stabia, è terminata 2-0 per le Vespe.

Live Viterbese Juve Stabia: la presentazione del match

Mercoledì 17 marzo, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Viterbese Juve Stabia. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

La Viterbese si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate di campionato: 1-1 contro la Paganese e 2-2 contro il Monopoli. La Juve Stabia si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali: 4-2 contro il Palermo e 4-1 contro la Turris.