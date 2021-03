Dove vedere ACR Messina-FC Messina, streaming Serie D e diretta tv RTP?

ACR Messina-FC Messina, un derby che vale la promozione. C’è grande attesa nella città peloritana per la sfida tra le due squadre locali che mette in palio punti pesantissimi per il primato in classifica. La squadra di mister Novelli è reduce da tre vittorie consecutive compresa quella dell’ultimo turno in trasferta contro l’Acireale e comanda il raggruppamento con 43 punti in 21 gare, due in più dei cugini che però hanno una gara in meno. Il derby ACR Messina-FC Messina, valido per la ventiduesima giornata del girone I della Serie D 2020/21, si gioca domenica 21 marzo alle ore 14.30 a porte chiuse nello stadio Franco Scoglio di Messina. Si tratta della settima stracittadina messinese negli ultimi nove anni con l’FC Messina in striscia positiva e vincente anche all’andata con una rete di Caballero su rigore.

ACR Messina-FC Messina, le dichiarazioni dei protagonisti

Pietro Sciotto (presidente ACR Messina): “Dobbiamo fare come nelle ultime quattro partite. Sto vedendo una squadra più convinta e più determinata. Incontro i ragazzi due o tre volte a settimana e cerco di caricarli, dando il mio contributo. Dobbiamo essere carichi e pensare di affrontare una partita importante come l’Acireale, non contro l’altra squadra di Messina. L’importante è vincere ma soprattutto arrivare primi il 6 giugno”

Giovanni Giuffrida (capitano FC Messina): “Giocare per due risultati? Assolutamente no, non facciamo calcoli. Scenderemo in campo per vincere, come sempre del resto, sappiamo che incontreremo l’attuale capolista e che come tale va rispettata, ma faremo di tutto per batterla”.

ACR Messina-FC Messina streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie D? Dove vedere il derby di Messina

Il derby ACR Messina-FC Messina sarà trasmesso in diretta tv esclusiva in chiaro su RTP, canale 17 del digitale terrestre sul territorio siciliano orientale. L’emittente di proprietà della Gazzetta del Sud ha acquisito i diritti del match che sarà visibile anche in diretta streaming gratuita sulla pagina facebook e sul sito rtp.gazzettadelsud.it.