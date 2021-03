Dove vedere Boca Juniors-River Plate: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 (le 16.45 locali) alla Bombonera di Buenos Aires si disputerà il Superclasico tra Boca Juniors-River Plate, valevole per la quinta giornata della Copa de la Liga Profesional torneo che anticipa il campionato vero e proprio e a cui prendono parte le ventisei squadre della Primera Division, raggruppate in due gironi da tredici squadre ciascuno con la vincitrice del torneo si assicurerà un posto nella Copa Libertadores 2022, ricordando che i punti accumulati in questo torneo verranno tenuti in considerazione per il promedio, il discutibile e cervellotico sistema usato da anni in Argentina per stabilire le retrocessioni in Primera B Nacional.

In queste prime quattro giornate gli Xeneizes hanno conquistato otto punti (due vittorie e due pareggi), mentre i Millonarios ne hanno ottenuti sei (due successi e altrettante sconfitte); sarà come al solito un match molto sentito vista la grandissimi rivalità sia tra le due squadre che quella tra i tifosi: da un parte il sempre eterno Carlos Tevez 37 anni compiuti lo scorso mese, dall’altra invece il colombiano classe ’98 Jorge Carrascal, una delle stelle del calcio argentino.

I precedenti complessivi sono 252 con i padroni di casa in vantaggio per 89-83 e 80 pareggi; l’ultima sfida si è giocata lo scorso 3 gennaio (la prima dopo la morte di Diego Armando Maradona) che ha visto le due formazioni dividersi la posta con il 2-2 finale. L’arbitro della super sfida sarà il classe ’82 Facundo Tello di Bahia Blanca.

Boca Juniors-River Plate, probabili formazioni

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Andrada; Capaldo, Zambrano, Lopez, Fabra; Campuzano, Medina; Villa, Cardona, Maroni; Tevez.

RIVER PLATE (3-1-4-2): Armani; Rojas, Diaz, Martinez; Perez; Vigo, Carrascal, De la Cruz; Casco; Suarez, Alvarez.

Dove vedere Boca Juniors-River Plate in tv e streaming

Il match Boca Juniors-River Plate, valevole quinta giornata della Copa de la Liga Profesional (calcio d’inizio ore 20.45), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).