DOVE VEDERE CAGLIARI JUVENTUS TV E STREAMING, 27^ GIORNATA SERIE A – Il Cagliari ospita la Juventus nella 27ª giornata di Cagliari di Leonardo Semplici ospita la Juventus di Andrea Pirlo per la 27ª giornata di Serie A, in una gara che si annuncia particolarmente combattuta. Da un lato i sardi hanno un disperato bisogno di punti per raggiungere la salvezza dopo la lunga serie negativa avuta durante la gestione Di Francesco, dall'altro i piemontesi, dopo l'amara eliminazione in Champions League ad opera del Porto, arrivano nell'isola motivati ad ottenere un pronto riscatto. Ecco allora dove vedere Cagliari Juventus in tv e streaming su Sky: partita affascinante e di grande tradizione, da non perdere.

Cagliari Juventus, ecco quando si gioca la gara

Il match Cagliari-Juventus si disputerà domenica sera, 14 marzo 2021, alle ore 18.00. La sfida andrà in scena alla Sardegna Arena di Cagliari, ovviamente a porte chiuse per i motivi ben noti.

Precedenti Cagliari Juventus, ecco tutte le sfide tra sardi ed bianconeri

Nei 39 precedenti in Serie A fra le due squadre in casa dei sardi, è la Juventus a prevalere con 17 vittorie, 12 pareggi e 10 affermazioni dei rossoblù. La Juventus, in particolare, ha vinto 8 delle ultime 9 sfide nel massimo campionato contro il Cagliari, cogliendo ben 7 clean sheets.

L’unico successo rossoblù è arrivato nella scorsa stagione il 29 luglio (2-0 con goal del giovane Gagliano e di Simeone). I rossoblù sono reduci da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare, mentre i bianconeri vengono da 3 vittorie e un pareggio nei precedenti 4 impegni di campionato.

CAGLIARI-JUVENTUS SERIE A | ECCO COME E’ FINITA ALL’ANDATA

Serie A, come vedere Cagliari Juventus in tv e streaming

Il match tra Cagliari e Juventus sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN. Su Sky, la partita sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.