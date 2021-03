Ziliani attacca Calvarese e la sua designazione per Cagliari-Juventus: “Nel 2018 fece vincere la Juve da solo”

ZILIANI ATTACCA CALVARESE, DESIGNATO PER CAGLIARI-JUVE – La Juve è in difficoltà, questo è evidente. Nonostante la vittoria contro la Lazio di sabato scorso, l’eliminazione con il Porto di martedì ha macchiato inevitabilmente ed indelebilmente la stagione bianconera: servirà rialzarsi fin da subito, se si vogliono coltivare quelle ormai residue speranze di riprendere l’Inter e vincere lo Scudetto. Per cominciare, si passa da Cagliari, dove la Juventus affronterà i lanciatissimi rossoblu di Semplici che hanno ottenuto 7 punti nelle ultime tre partite: l’arbitro designato a dirigere il match è Paolo Calvarese. Proprio questa designazione non è andata giù al noto giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, che ha voluto ricordare il Cagliari-Juventus disputatosi nel 2018 durante il quale, a detta sua, Calvarese avrebbe “fatto vincere la Juve da solo”. Ecco le parole del giornalista pubblicate poco fa su Twitter.

Ziliani contro la designazione di Calvarese in Cagliari-Juventus: “Si torna sempre sul luogo del delitto, ma è troppo”

Dunque, Paolo Ziliani attacca Calvarese e la sua designazione per la sfida di domenica tra sardi e piemontesi. Ecco le sue parole pubblicate sul suo account Twitter: “È vero, si torna sempre sul luogo del delitto. Ma rivedere Calvarese arbitro di Cagliari-Juventus dopo gli orrori del 2018, quando da solo fece vincere la Juve, forse è troppo. Guardare per credere. Moviola Cagliari-Juventus 0-1 2017-18“. Inoltre ha allegato il video seguente:

In questo contributo video tratto da un vecchio programma di Mediaset Premium, l’ex arbitro De Marco spiega tutti gli errori commessi dal direttore di gara Calvarese durante la partita. Ecco gli errori di cui si sarebbe macchiato:

–Minuto 73′, Benatia commette fallo su Pavoletti e, nell’azione successiva, la Juve va in gol con Bernardeschi. Il VAR non poteva intervenire, l’errore è tutto di Calvarese.

–Minuto 75′, Padoin crossa nel messo e Bernardeschi interviene con il braccio largo in area di rigore. Sarebbe rigore, l’arbitro non fischia e il VAR non interviene.

Insomma, effettivamente Calvarese fu colpevole di un paio di sviste non da poco: Paolo Ziliani non se l’è certo dimenticato, ed ha deciso di farlo presente attraverso questo velenoso post su Twitter.

