Dopo la sconfitta rimediata al debutto contro la Slovenia (1-0), la Croazia allenata da Dalic proverà a ritrovare la vittoria contro il Cipro, nel match casalingo valido per le Qualificazioni alle fasi finali del prossimo Mondiale.

Croazia-Cipro si prospetta una partita interessante in cui la squadra di casa farà di tutto per ottenere i ‘3 punti’ che le consentirebbero di recuperare terreno rispetto a Russia e Solvenia, attualmente prime del Girone H. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Croazia-Cipro: streaming e diretta tv in chiaro Qualificazioni Mondiali?

Croazia-Cipro: orario, luogo e precedenti

Il match Croazia-Cipro, valido per la fase a gironi delle qualificazioni europee ai prossimi Mondiali, si giocherà allo Stadio HNK Rijeka a partire dalle ore 18.00 di Sabato 27 Marzo 2021. Dal 2014 ad oggi vi è stato solo un precedente tra le due nazionali: il 4 Giugno del 2014 infatti ci fu l’amichevole Croazia-Cipro terminata 2-0 con le reti realizzate da Mario Mandzukic (18′ e 58′).

Dove vedere Croazia-Cipro: streaming gratis e diretta tv in chiaro Qualificazioni Mondiali?

Il match Croazia-Cipro, valido per la seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, non verrà trasmesso in Italia da alcuna emittente televisiva. Tuttavia sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulla partita sulle pagine social ufficiali delle due Nazionali e sulle rispettive tv locali (come Nova TV e RIK 2). Per questo match non è disponibile né la diretta tv in chiaro né lo streaming gratis.