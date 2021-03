DOVE VEDERE NAPOLI-BOLOGNA, STREAMING E DIRETTA TV – SERIE A –

Al Diego Armando Maradona la 26^ giornata di Serie A prevede Napoli-Bologna. Il match è stato affidato alla conduzione del direttore di gara D. Chiffi e avrà fischio d’inizio domenica 7 marzo 2021 ore 20,45.

Il Napoli, dopo qualche piccolo cedimento, ha ricominciato a dimostrare le sue qualità e la tenacia che lo contraddistingue. Nonostante qualche scivolone di troppo costituito da 8 sconfitte, tiene duro anche in classifica dove alloggia in sesta posizione con 44 punti. Rino Gattuso per la sfida di domenica ha riavuto a disposizione gli altri infortunati, come Osimhen. In realtà il tecnico ha ritrovato quasi tutta la rosa, indisponibili soltanto Petagna e Lozano. Dopo l’uscita dall’Europa League e l’organico al completo, i partenopei potranno dedicarsi all’unico obiettivo stagionale: rientrare tra le prime quattro in Serie A.

Il Bologna, dopo la splendida vittoria contro la Lazio al Dall’Ara, nel turno infrasettimanale ha perso contro il Cagliari in Sardegna. L’obiettivo salvezza per Mihajlovic e la sua formazione è un obiettivo facile da raggiungere. Contro il Napoli la formazione emiliana cercherà riscatto dall’ultima sconfitta, i partenopei dovranno fare molta attenzione. L’allenatore purtroppo avrà diverse grane da affrontare, non sarà semplice scegliere la formazione, la lista degli indisponibili per la trasferta di Napoli è davvero lunga: Santander (15 giorni), Faragò (10 giorni), Tomiyasu (10 giorni), Baldursson (15 giorni), Hickey (20 giorni), Dijks (10 giorni); Schouten squalificato.

I precedenti tra le due formazioni a Napoli, sono 62: 28 vittorie degli azzurri, 23 del Bologna e 11 pareggi.

Dove vedere Napoli-Bologna, streaming e diretta Tv

La gara al Diego Armando Maradona di domenica 7 marzo 2021 ore 20,45 verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky dedicati allo Sport: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma di Sky dedicata agli abbonati: SkyGo (utilizzabile con la specifica applicazione scaricabile su tutti i dispositivi elettronici sia iOS che Androdi). Infine, la partita Napoli-Bologna si potrà seguire anche con il servizio on demand di Now Tv