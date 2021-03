DOVE VEDERE REAL MADRID-ELCHE – LA LIGA –

All’Alfredo di Stéfano Stadium di Madrid la formazione di Zidane attende l’Elche per la gara della 27^ giornata de La Liga. Il match verrà arbitrato da J. Vazquez e prevede fischio d’inizio sabato 13 marzo 2021 ore 16.15.

Il Real Madrid arriva da due pareggi, risultati che hanno frenato la risalita verso la testa della classifica e il sorpasso del Barcellona. Le Merengues adesso sono in terza posizione. La formazione dell’ex campione del mondo francese avrà anche la testa alla prossima gara di Champions League, quella non semplice contro l’Atalanta, tra pochi giorni. Zizou ha quasi tutti a disposizione, anche Sergio Ramos sta meglio, ai box risultano soltanto Mariano e Carvajal.

L’Elche è appena fuori dalla zona retrocessione. Grazie all’ultima gara, dove i biancoverdi hanno vinto contro il Siviglia, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, ma la salvezza è lontana e bisogna continuare a fare risultati. Non sarà semplice contro il Real Madrid, ma gli uomini di Fran Escriba proveranno l’impresa. Tutta la rosa a disposizione per l’ex Celta Vigo e Villarreal, il quale dovrebbe confermare la stessa formazione che ha vinto contro il Siviglia.

Dove vedere Real Madrid-Elche, streaming e diretta tv

La gara Real Madrid-Elche è in programma sabato alle ore 16:15. Come le altre partite della Liga spagnola della stagione 2020-2021, si può vedere in diretta su DAZN. È la piattaforma di streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Liga. Attiva ora il tuo abbonamento (Clicca qui). Non solo, la gara potrà essere seguita attraverso dispositivi mobili come pc, tablet, smartphone e moderne smart tv. Anche collegando il decoder SkyQ ad una moderna consolle come XBox o PlayStation4.