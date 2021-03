Dove vedere Sampdoria-Inter Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi alle ore 13 al Centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco (Genova) allo stadio Riccardo Garrone, si disputerà il match Sampdoria-Inter, valevole per la 16.a giornata (prima di ritorno) del campionato Primavera 1. Sarà un match molto importante per l’alta classifica visto che i blucerchiati del tecnico Felice Tufano si trovano al terzo posto con 28 punti, mentre i nerazzurri di mister Armando Madonna sono secondi con 29, a -2 dalla capolista Roma.

I precedenti tra le due squadre sono otto con bilancio in perfetta parità, ovvero tre vittorie ciascuno e due pareggi, con l’ultimo precedente che risale alla gara d’andata quando alla prima giornata lo scorso 19 settembre, i meneghini si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Esposito, Squizzato e Oristanio.

L’arbitro dell’incontro sarà Luca Angelucci della sezione A.I.A. di Foligno (Perugia), coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Domenico Castro di Livorno. Nel prossimo turno in programma il sabato di Pasqua (3 aprile), la Sampdoria sarà impegnata sul campo della Lazio, i nerazzurri invece ospiteranno la Spal.

Dove vedere Sampdoria-Inter Primavera in tv e streaming

Il match Sampdoria-Inter, valevole per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 15), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.