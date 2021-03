Dove vedere Teramo-Ternana in tv e in streaming, Serie C Girone C: Rai Sport, Eleven Sports, Sky Primafila o Cusano Tv?

DOVE VEDERE TERAMO TERNANA IN TV E STREAMING – La Ternana ha preso il volo in maniera definitiva: la vittoria col Bari raggiunta in extremis per 2-1 grazie al gol di Defendi al 94′ ha permesso alle Fere di chiudere quasi del tutto il discorso promozione diretta. +9 sull’Avellino con una partita in meno, a 7-8 giornate dalla fine, sono un vantaggio ormai quasi incolmabile: ma la squadra di Lucarelli vuole prendersi la promozione matematica il prima possibile, e per farlo si comincia da Teramo. Il Teramo è ottavo, in piena zona playoff a 42 punti, in lotta per mantenere la posizione: gli abruzzesi non possono sbagliare, vogliono a tutti cercare una promozione che sarebbe storica.

Quando si gioca Teramo Ternana, Serie C 31° turno

La sfida Teramo-Ternana di giocherà mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 17,30. Il match avrà luogo allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, ovviamente a porte chiuse.

Precedenti Teramo Ternana, le sfide tra abruzzesi e umbri

Sono 17 i precedenti tra le due compagini: sono 5 i pareggi, così come le vittorie del Teramo. La Ternana ha invece vinto in 7 occasioni, tra cui il match dell’andata: 3-0, Partipilo, Falletti e Torromino i mattatori della sfida del Liberati.

Probabili formazioni Teramo Ternana, le scelte di Paci e Lucarelli

TERAMO (4-2-3-1): Lewndowski; Vitturini, Diakite, Piacentini, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Mammarella, Kontek, Boben, Defendi; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

Eleven Sports e Cusano Tv: ecco dove vedere Teramo Ternana in tv e streaming

La partita Teramo-Ternana, come tutte le gare interne ed esterne dei rossoverdi in questa stagione, sarà visibile in diretta e in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 DTT). L’emittente dell’Università Niccolò Cusano trasmetterà la sfida arricchita con ampio pre e post partita.

Il match, inoltre, sarà come al solito visibile in diretta e in streaming su Eleven Sports, previa sottoscrizione di un abbonamento: a quel punto, sarà possibile assistere al match sia su smart tv, scaricando la app, sia su smartphone pc e tablet, sempre attraverso la app o collegandosi al sito.