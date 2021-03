Calcio Catania, ufficiale l’esonero dell’allenatore Raffaele

Ufficiale l’esonero dell’allenatore Raffaele. La notizia era nell’aria da diverse ore ma ancora non c’era l’ufficialità (https://news.superscommesse.it/calcio/2021/03/calcio-catania-allenatore-419140/ ). Come riporta Gianluca di Marzio nel suo blog adesso è certo che il tecnico non siederà sulla panchina rossoazzurra la prossima stagione. L’amministratore delegato della società etnea ha spiegato tutti ai cronisti. Ecco le sue parole.

Esonero allenatore Raffaele. Il comunicato ufficiale

Sul sito della società del Catania si legge. ” Il Calcio Catania rende noto di aver sollevato dai rispettivi incarichi l’allenatore Giuseppe Raffaele e l’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti“

Parla l’amministratore delegato del Catania

L’amministratore del Catania Le Mura spiega: ” Dopo un’approfondita analisi del momento critico vissuto dalla prima squadra e dopo un dialogo schietto e sincero con mister Raffaele, il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino ha evidenziato ieri in tarda serata la necessità di un avvicendamento, prontamente disposto dalla società. I calciatori hanno il preciso dovere di reagire con forza a questa scossa, invertendo la rotta dei risultati e dando di più, per arrivare al miglior piazzamento raggiungibile in vista dei playoff: è nelle loro potenzialità.”.

Le Mura parla della rivoluzione Catania

L’amministratore aggiunge particolari a livello societario: ” Sul piano societario, partendo dalla fondamentale salvezza della matricola, abbiamo svolto in questi mesi un silenzioso e meticoloso lavoro di ridefinizione in termini di efficienza professionale ed economica. Siamo così giunti in prossimità della cessione delle quote azionarie del club: il Calcio Catania vive oggi la fase culminante del percorso necessario per giungere al rilancio, attraverso la riduzione del debito e secondo le prospettive del contratto preliminare firmato a gennaio dalla SIGI e da Joe Tacopina”.

Le Mura ringrazia Raffaele

L’amministratore conclude rivolgendo un ringraziamento all’allenatore uscente: ” Il Calcio Catania ringrazia Giuseppe Raffaele e Giuseppe Leonetti per il lavoro svolto, augurando ad entrambi le migliore fortune personali e professionali.” La prossima seduta di allenamento sarà diretta dal collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi.