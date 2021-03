F1, Alonso: ” Sono pronto, voglio vincere”

L’assenza del campione spagnolo Alonso dai circuiti della F1 sembra sia terminata. Ci aspetta quindi un grande ritorno! Il pilota tornerà nel Circus dopo un assenza iniziata nel 2018, ripartirà dall’Alpine, ex Renault, ed è già pronto per la prima gara della stagione in Bahrain. Prima di questo ritorno al futuro, lo spagnolo ha rilasciato una lunga intervista a Mara Sangiorgio (questa sera alle 20.45 su Sky Sport F1) per lo speciale “Tor-Nando Alonso“.

Nell’intervista il campione spagnolo rassicura tutto il suo pubblico, dichiarando di stare bene sia fisicamente sia mentalmente e di aver trascorso questi mesi di assenza dai circuiti per prepararsi al suo ritorno. “Torno in F1 per divertirmi e far divertire la gente con grandi risultati. Voglio vincere, ma dire che torno, vinco gare e vinco titolo è un sogno“. Queste le parole del campione spagnolo: come sempre gli obiettivi e i sogni che spingono la sua passione per la F1 sono rivolti al pubblico che non lo ha mai dimenticato.

Lo spagnolo non poteva tralasciare pareri su Sainz e Leclerc, che in questi anni sono diventati due avversari temibili. “Sono felice per Sainz“, e ancora “lui e Leclerc formano una coppia importante“. Infine, parole sulla Ferrari. Alonso ha dichiarato di aspettarsi una Ferrari più forte, in grado di cambiare il suo potenziale e la sua storia. Le aspettative del campione sono alte, assisteremo ad un ritorno sulle piste della F1 carico di emozioni!