Ferrari, Mekies: “Alla concorrenza penseremo tra due settimane”

Il responsabile delle attività in pista della Ferrari Laurent Mekies ha parlato al termine della seconda giornata di test in Bahrain. Leclerc e Sainz hanno chiuso la seconda giornata di prove rispettivamente al sesto e al tredicesimo posto.

“Ancora una giornata di prove molto intensa in Bahrain, con quasi 700 chilometri percorsi durante le otto ore di prove a disposizione. Le condizioni meteorologiche sono migliorate rispetto a ieri, anche se il vento è stato ancora protagonista, soprattutto nella prima parte. Abbiamo lavorato molto sulla gestione degli pneumatici Pirelli sulla lunga distanza, raccogliendo un’importante mole di dati che ora dovrà essere attentamente analizzata. Nell’ultima ora abbiamo anche iniziato a verificare il comportamento della SF21 in termini di prestazione assoluta: pure in questo caso abbiamo portato a casa tante indicazioni che ci saranno utili. Questi sono tre giorni cruciali, che vanno affrontati con metodo perché il lavoro che stiamo facendo ora sarà fondamentale per la stagione. La cosa più importante è quindi riuscire a completare il programma prefissato ed è quello che abbiamo fatto. Alla concorrenza cominceremo a pensare fra due settimane, nella qualifica del Gran Premio del Bahrain”.

Formula 1 – I risultati del day 2

Valtteri Bottas (Mercedes): 1’30”289 – 53 giri

Pierre Gasly (AlphaTauri): 1’30”413 – 81 giri

Lance Stroll (Aston Martin): 1’30”460 – 64 giri

Lando Norris (McLaren): 1’30”586 – 48 giri

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1’30”760 – 122 giri

Charles Leclerc (Ferrari): 1’30”886 – 71 giri

Nicolas Latifi (Williams): 1’31”672 – 130 giri

Sergio Perez (Red Bull): 1’31”682 – 115 giri

Daniel Ricciardo (McLaren): 1’32”215 – 52 giri

Fernando Alonso (Alpine) – 1’32”339 – 125 giri

Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1’32”684 – 57 giri

Mick Schumacher (Haas): 1’32”883 – 83 giri

Carlos Sainz (Ferrari): 1’33’072 – 56 giri

Nikita Mazepin (Haas): 1’33”101 – 76 giri

Lewis Hamilton (Mercedes): 1’33”399 – 58 giri

Sebastian Vettel (Aston Martin): 1’38”849 – 10 giri